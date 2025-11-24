Как не попасть в аварию на дорогах в межсезонье

В сезон дождей и заморозков у грузовых автомобилей повышается тормозной путь и риск заноса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К концу осени дороги превращаются в настоящую полосу препятствий. Короткий световой день, осадки и гололед требуют особого внимания каждого водителя. А для курьеров, чья работа — скорость и пунктуальность, грамотное поведение на проезжей части становится основой безопасности, в том числе и других участников движения. В преддверии сезона высокой аварийности руководитель направления безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной рассказал URA.RU, как сделать каждый выезд на маршрут безопасным.

Ежедневные ритуалы для спокойных поездок

Безопасный рейс начинается еще на стоянке, ведь при низких температурах автомобиль особо подвержен поломкам. Перед выездом важно проверить давление в шинах, целостность протектора, работу тормозной системы, светового оборудования, стеклоочистителей и других датчиков. Чувствовать себя увереннее на зимней дороге также поможет заблаговременное изучение маршрута и дорожной ситуации.

Поездка по снегу требует особой подготовки автомобиля. Перед началом пути важно как следует прогреть двигатель. Трогаться с места необходимо плавно, на первой передаче с минимальными оборотами, когда температура охлаждающей жидкости составляет 85-90 градусов. Двигаться лучше по снежной колее, не быстрее, чем 40 км/ч. Ехать по глубокому снегу стоит без остановок и переключения передач. Небольшие сугробы можно преодолевать с хода, въезжая в них строго под прямым углом, а в случаях, когда снег особо глубокий, можно снизить давление в шинах не более чем на 20-25%. Это уменьшит давление колес на снег и улучшит проходимость.

Водителям следует с особым вниманием относиться к слепым зонам и габаритам грузовых автомобилей

Гололед безопасности не помеха

Гололед — суровый экзамен для сотрудника курьерской службы. Тонкий лед на дороге сильно снижает коэффициент сцепления шин с дорогой, а слой снега только увеличивает скольжение. В таких условиях занос может спровоцировать как неправильное распределение груза в кузове или плохое состояние шин, так и резкие маневры.

Сделать остановку безопасной поможет техника комбинированного торможения двигателем. Чтобы не уйти в занос, стоит сбросить газ без выжима сцепления, дать «промежуточный газ», включить пониженную передачу и плавно отпустить сцепление. Если автомобиль все-таки потерял устойчивость, необходимо прекратить торможение, повернуть руль в сторону заноса и после выравнивания плавно нажать на педаль тормоза.

Общий скоростной режим для тяжелой «ГАЗели» в гололед должен составлять не более 20 км/ч, а дистанция между автомобилями в среднем равняться удвоенной скорости машины (при 30 км/ч — 60 метров). В условиях плохой видимости скорость лучше снижать еще сильнее, а для длительного маршрута брать с собой песок или противоскользящую смесь.

Особое внимание к особому транспорту

Управление курьерским автомобилем, будь то «ГАЗель» или другой малотоннажный грузовик, заметно отличается от поездки на легковой машине. Свои коррективы вносят технические нюансы такого транспорта, особенно, когда погодные условия играют против водителя.

Ozon тщательно подходит к проверке автомобилей курьерской службы и отбору водителей

В сезон дождей и заморозков особенно ощутимы будут габариты и вес автомобиля. Длинный тормозной путь и риск заноса, обусловленный неравномерным распределением веса из-за загруженного кузова, заметно усложняют маневры.

Слепые зоны — еще один фактор, который стоит учитывать. Важно контролировать зоны позади кузова, справа — от середины кабины, слева — от конца кабины до переднего колеса и прямо перед автомобилем, делая значительную поправку на радиус разворота.

Ответственный подход компании

Ozon тщательно подходит к проверке автомобилей курьерской службы и отбору водителей. Кандидат должен иметь водительское удостоверение категорий B, C и E, а также успешно пройти практический тест. Аттестация включает задания на движение задним ходом и маневры на городских маршрутах.

«Раз в месяц проводится обязательная проверка знаний ПДД для действующих сотрудников, а дважды в год — тренировки по управлению транспортом в сложных погодных условиях: гололед, снегопад или, наоборот, — в сильную жару. Перед каждым выездом на маршрут курьеры проходят предрейсовый медицинский осмотр, в том числе обязательную проверку на наличие алкоголя в крови», — рассказал руководитель направления безопасности дорожного движения Ozon Евгений Лагерной.

Недавно компания установила на автомобили курьеров зуммеры. Это устройства, которые издают звуковой сигнал при движении задним ходом и привлекают внимание пешеходов и других водителей к движущемуся транспорту для предотвращения аварийных ситуаций и повышения безопасности дорожного движения.