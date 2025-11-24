Логотип РИА URA.RU
В Неве нашли каску гилтеровца

24 ноября 2025 в 13:01
Каска развалилась в руках водолаза

Каска развалилась в руках водолаза

Фото: Росгвардия, Северо-Западный округ

Водолазы Росгвардии нашли в акватории Невы у Петропавловской крепости в Петербурге каску немецкого солдата времен Великой Отечественной войны. О находке сообщили в пресс-службе компании. 

«Штальхельм М40 Вермахта в состоянии сильной коррозии был поднят в ходе обследования дна Кронверкского пролива», — сообщили в Росгвардии. Как сообщили водолазы, местность осматривают регулярно, поэтому шлем немца принесло течение с мест боев. Есть предположение, что каска принадлежала гитлеровцу, участвовавшему в блокаде Ленинграда.

Коррозия сильно повредила каску, поэтому находка развалилась в руках водолаза. Однако росгвардеец смог сделать фото.

