РФ придумала, как наказать США за невыдачу виз российским делегатам

Россия предложила перенести некоторые заседания Генеральной Ассамблеи ООН из США в другую страну. Такая инициатива стала ответом на невыдачу американских виз нескольким членам российской делегации.
«Мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению <…> проводились бы не в Нью-Йорке», — сказал заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь». По словам чиновника, сейчас российская сторона ожидает, как на инициативу Москвы отреагирует международное сообщество.
Ранее, как напоминает RT, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американская сторона отказала в выдаче виз участникам российской делегации. Министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, как РФ отреагирует на действия США, заявил, что Москва готовит «сюрприз». Раскрывать детали глава ведомства пока не стал.