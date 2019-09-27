Бывший муж Заворотнюк рассказал об ее аресте за подделку документов

Во время проживания в Соединенных Штатах актриса Анастасия Заворотнюк была арестована за подделку документов при сделках с недвижимостью. Как рассказал бывший муж артистки Дмитрий Стрюков, он помог ей решить проблемы с правоохранительными органами, но ее все же выгнали из страны.
Стрюков дал Заворотнюк деньги, чтобы она занялась бизнесом, рассказал он журналу Starhit. «[Она] сумела купить два дома: один в Лос-Анджелесе, другой — в Чикаго. Но потом ее арестовали за подделку документов. Я сделал все, чтобы спасти Настю. При помощи своих адвокатов вытащил ее, но ей указали на дверь, то есть выгнали из страны», — сообщил он.
Также он рассказал, что во время проживания в Штатах их дом подвергся вооруженному нападению. По словам Стрюкова, это произошло из-за няни, которая сообщила злоумышленникам интересующую их информацию.
Сейчас Анастасия Заворотнюк находится под наблюдением врачей в частной клинике в Москве. У нее диагностировали опухоль мозга, позже специалисты пришли к выводу, что она неоперабельна, пишет агентство Nation News. Теперь жизнеобеспечение актрисы поддерживается только медикаментами. По данным СМИ, Заворотнюк уже оформила завещание, напоминает портал «Дни.ру».