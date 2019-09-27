Уралец устроил пьяный дебош в самолете

Мужчину задержала транспортная полиция в Кольцово
Пьяный пассажир устроил дебош в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Камрань (Вьетнам). В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.
«24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.
Пассажира задержали сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово после прибытия самолета в Россию. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.