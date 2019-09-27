26 сентября 2019

Уралец устроил пьяный дебош в самолете

© Служба новостей «URA.RU»
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Марш в поддержку Ивана Голунова. Москва, автозак, рука, решетка, задержание
Мужчину задержала транспортная полиция в КольцовоФото: Софья Сандурская © URA.RU

Пьяный пассажир устроил дебош в самолете, летевшем из Екатеринбурга в Камрань (Вьетнам). В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

«24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД.

Пассажира задержали сотрудники линейного отдела полиции в аэропорту Кольцово после прибытия самолета в Россию. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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