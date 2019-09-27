Вор в законе отдыхал в ресторане (фото из архива) Фото: личная страница Надира Салифова в Instagram

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Вор в законе Гули (Надир Салифов) опубликовал видео танца с женщиной в красном платье. Записью авторитет поделился на своей странице в Instagram.

На видео Гули танцует с неизвестной женщиной в красном платье в ресторане. «Желаю всем вам здоровья, мои дорогие», — подписал он фотографию. Какой праздник отмечал вор в законе — не известно.

Ранее «URA.RU» сообщало, что против Гули готовится масштабный заговор. Вор в законе Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский) начал переговоры с другими представителями криминального мира России, чтобы объединить усилия воров в борьбе с Гули. Причиной стал инцидент с избиением потомственного вора в законе Гурама Чихладзе (Квежовича) приближенным Гули Арманом Диким.

Квежовича избили во время встречи с вором в законе Гули, на которой они должны были обсудить совместные дела. Во время разговора Гурам вел себя достаточно дерзко, и это привело к тому, что человек из окружения Гули начал драку.

Азербайджанский криминальный авторитет Лоту Гули — один из самых влиятельных воров в законе на постсоветском пространстве. Он объявлен правоохранительными органами в международный розыск, однако имеет связи по всей России, в том числе и на Урале.