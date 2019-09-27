Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула от него журналиста

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула от него журналиста Сергея Андрушко. О произошедшем сообщил на своей странице в Facebook журналист Михаил Ткач.
Андрушко попытался задать вопрос Зеленскому, однако его грубо оттолкнули пресс-секретарь и охранники. Журналист хотел узнать у главы государства, что он думает о поездке руководителя офиса президента Андрея Богдана в Россию вместе с премьер-министром Украины Николаем Азаровым, сообщает агентство Nation News.
«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу», — написал Ткач. Он считает, что президент должен начать с себя и на своем примере показывать, как нужно работать со СМИ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что стартовала процедура импичмента президента США Дональда Трама. Причиной стал разговор с Зеленским, в ходе которого Трамп пытался узнать о работе Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США Джо Байдена, передает деловая газета «ВЗГЛЯД».