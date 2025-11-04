«Известия»: мигранты-наркоторговцы остались в России после отсидки

Мигранты после отсидки легализуются в России Фото: Создано в ИИ © URA.RU

Мигранты-наркоторговцы, которые вышли на свободу после заключения, обосновались в Москве и области. Некоторые из них занимаются предпринимательством и работают в сфере перевозок. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.

«Отбывшие длительные сроки заключения в России наркоторговцы иностранного происхождения беспрепятственно обосновались в столичном регионе. Некоторым из них удалось избежать депортации», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Так, например, бывший наркоторговец по имени Махсатулло был замечен в Москве. Он работает в такси, отмечает издание. Махсатулло не пошел на сделку со следствием в отличие от других участников героинового картеля. По данным источников, иностранцы смогли избежать депортации, поскольку использовали схему по получению российского гражданства. Есть так называемые «решалы», которые устраивают браки с гражданками РФ. В результате бывшие преступники легализуются в столичном регионе, пишет газета. По такому же сценарию, в РФ сумели остаться выходцы из этнической группировки из Молдавии.

