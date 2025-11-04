«Известия»: мигранты-наркоторговцы остались в России после отсидки
Мигранты после отсидки легализуются в России
Фото: Создано в ИИ © URA.RU
Мигранты-наркоторговцы, которые вышли на свободу после заключения, обосновались в Москве и области. Некоторые из них занимаются предпринимательством и работают в сфере перевозок. Об этом сообщили источники, близкие к правоохранительным органам.
«Отбывшие длительные сроки заключения в России наркоторговцы иностранного происхождения беспрепятственно обосновались в столичном регионе. Некоторым из них удалось избежать депортации», — передает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.
Так, например, бывший наркоторговец по имени Махсатулло был замечен в Москве. Он работает в такси, отмечает издание. Махсатулло не пошел на сделку со следствием в отличие от других участников героинового картеля. По данным источников, иностранцы смогли избежать депортации, поскольку использовали схему по получению российского гражданства. Есть так называемые «решалы», которые устраивают браки с гражданками РФ. В результате бывшие преступники легализуются в столичном регионе, пишет газета. По такому же сценарию, в РФ сумели остаться выходцы из этнической группировки из Молдавии.
Проблема нелегальной миграции в столичном регионе остается актуальной: в октябре этого года правоохранительные органы провели крупный рейд в Подмосковье, в результате которого задержали 96 иностранных граждан, незаконно находившихся на территории России. Ранее МВД неоднократно выявляло случаи, когда бывшие преступники иностранного происхождения, отбыв сроки заключения, избегали депортации через получение российского гражданства по схеме фиктивных браков с гражданками РФ.
- Маруся05 ноября 2025 03:36Депортировать вместе с фиктивными женами.