29 сентября 2019

СМИ: в Норвегии засекли бойцов российского спецназа

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, автомат, поля, спецоперация, спецназ, солдат
Спецназ якобы изучает местность и инфраструктуруФото: официальный сайт Министерство обороны РФ

На территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии обнаружены бойцы российского спецназа. Об этом сообщает издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии.

Российские спецслужбы якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры, пишет издание со ссылкой на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО. Американцы, как утверждается, в качестве подтверждения информации передали Осло фотографии с разведывательных самолетов.

Норвегия, к слову, связала появление российского спецназа с военными учениями РФ в Баренцевом море, в рамках которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. В то же время источники AldriMer говорят, что на материковой части страны военные действуют под видом штатских.

«Официально в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались. В Минобороны России сообщения норвежских СМИ также пока не комментировали», — пишет РБК.

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