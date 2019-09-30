СМИ: в Норвегии засекли бойцов российского спецназа

На территории архипелага Шпицберген и материковой части Норвегии обнаружены бойцы российского спецназа. Об этом сообщает издание AldriMer, которое специализируется на вопросах обороны и безопасности Скандинавии.
Российские спецслужбы якобы разведывали местность и изучали важные объекты инфраструктуры, пишет издание со ссылкой на четыре источника в разведывательных службах Норвегии и ее союзников по НАТО. Американцы, как утверждается, в качестве подтверждения информации передали Осло фотографии с разведывательных самолетов.
Норвегия, к слову, связала появление российского спецназа с военными учениями РФ в Баренцевом море, в рамках которых Северный флот России приблизился к Шпицбергену. В то же время источники AldriMer говорят, что на материковой части страны военные действуют под видом штатских.
«Официально в Министерстве обороны Норвегии и спецслужбах страны информацию о появлении российских военных комментировать отказались. В Минобороны России сообщения норвежских СМИ также пока не комментировали», — пишет РБК.