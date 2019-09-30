29 сентября 2019

Россиян предупредили о риске резкого скачка цен на молочные продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Цены. магазин Проспект. Челябинск., продавец, молоко, мерчендайзер
Цена на молочные продукты могут подскочить из-за новых систем контроляФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже в ноябре этого года цены на молочную продукцию могут подскочить на 10-12%. О таком риске предупредили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Все дело в том, что летом на производствах и в торговых сетях начался эксперимент по маркировке молочной продукции, а в конце осени запускается ее электронная ветеринарная сертификация. Одновременный запуск сразу двух новых систем контроля товаров создадут дополнительные расходы для бизнеса, что в конечном итоге может сказаться на ценах в магазинах, считают в АКОРТ.

«Торговым сетям понадобится новое программное обеспечение, техника и персонал для регистрации каждой единицы товара в обеих системах. Эти расходы <…> могут быть перенесены на плечи покупателей», — пояснили газете «Известия» в ассоциации. Там добавили, что старт работы сразу в двух системах может привести к росту молочной продукции на 10-12%.

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