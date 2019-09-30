Жители Пермского края назвали поздравление главы региона формальным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяки раскритиковали губернатора Прикамья Максима Решетникова за его поздравление с Днем машиностроителя (отмечается в последнее воскресенье сентября). В этом году праздник выпал на 29 сентября.

«Более 66 тыс человек в крае посвятили свою жизнь этой отрасли. Наши предприятия работают не только на российском, но и на международном уровне: разрабатывают и производят от авиадвигателей до датчиков и приборов», — написал Максим Решетников в своем аккаунте в Instagram.

В ответ на это жители Прикамья написали губернатору, что его поздравление формально. «В Кунгуре еще недавно был машиностроительный завод. На нем работали несколько тысяч человек, это было единственное крупное предприятие в городе, а сегодня он уже почти допилен на металл», — заметил roman_roman7777777. «Уволенных сотрудников завода им. Шпагина тоже с праздником», — ответил aist1991.

«Формальное и неискреннее поздравление! Особенно в период банкротства Мотовилихинских заводов — основы основ промышленности Перми», — оставила комментарий m.khuzina. «Как бывший начальник конструкторского бюро на машзаводе им. Дзержинского я бы мог очень многое рассказать „что с этим заводом“, но вот не хочется в праздник» — сообщил luckycross_nick.

Ранее из-за невыплаты зарплаты забастовку устроили рабочие Александровского машзавода. В стадии ликвидации находится машиностроительный завод в Кунгуре. Бывшим рабочим этого завода не выплатили долги по зарплате, а с предприятия вывозят оборудование.