Сотрудники пермского завода, получающие по 2 тысячи рублей, объявили забастовку

Сотрудники завода отказываются работать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудники машиностроительного завода в Александровске (Пермский край), которых руководство преследовало за жалобы на маленькую зарплату, проводят забастовку. Информацию об этом разместили на своей странице в соцсети Вконтакте активисты пермского штаба Алексея Навального.

«Этим летом сотрудники местного машзавода не выходили на работу целый месяц из-за невыплаты зарплат. Сейчас уже две недели большая часть предприятия бастует во второй раз», — говорится в видеозаписи активистов. Одна из сотрудниц завода рассказала, что сотрудники не выходят на работу по полмесяца из-за того, что им не платят зарплату. Другая призналась, что зарплату заводчанам выплачивают частями — по 2-5 тысяч рублей.

«URA.RU» писало, что руководство Александровского машзавода (АМЗ) преследует рабочих, которые жаловались на невыплату зарплат. В бухгалтерии предприятия заявляли, что выплачивать сотрудникам по 2-3 тысячи рублей — «это нормально».

Завод не раз оказывался в центре внимания правоохранителей. Весной после вмешательства прокуратуры руководство завода погасило долги перед своими рабочими на сумму 9 млн рублей. В 2017 году краевой следственный комитет возбудил уголовное дело о сокрытии АМЗ налогов на сумму более 90 млн рублей.

Александровский машиностроительный завод является одним из старейших в России. Предприятие специализируется на выпуске горно-шахтной и горнорудной техники. Последние несколько лет завод находится в сложном финансовом положении.