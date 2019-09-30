В России снизят ставки по ипотеке

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День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, рубль, новостройка, квартира, новое жилье, ипотека, воздушные шарики, долевое строительство, праздник
В России станет выгоднее брать ипотекуФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Сбербанк» снизил ставки по ипотечным кредитам на заявки, поданные до 1 октября. Об этом сказано в пресс-релизе банка.

«Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%», — сказано в сообщении. По их словам, также клиенты других банков смогут рефинансировать ипотеку по ставке от 9,5%.

Отмечается, снижение ставок по заявкам, поданным до 1 октября 2019 года, составит 0,3 процентных пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, передает RNS. Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.

Ранее «URA.RU» писало, что власти придумали, как сделать ипотеку дешевле. Минфин, Центробанк, Минэкономразвития и Дом.РФ считает, что добиться серьезного роста числа ипотечных кредитов и одновременного снижения ставки можно через однотраншевые ипотечные облигации.

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