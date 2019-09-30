29 сентября 2019

Власти придумали, как сделать ипотеку дешевле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стройка на Академическом. Екатеринбург, высотка, многоэтажный дом
Чиновники планируют снизить ставку по ипотеке на 1-1,5%Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета
Национальные проекты

Минфин, Центробанк, Минэкономразвития и Дом.РФ, придумали, как добиться снижения ипотечной ставки. В плане — 14 пунктов, которые нужно выполнить до конца 2020 года. Документ уже утвержден первым заместителем председателя правительства, министром финансов Антоном Силуановым.

Для исполнения национального проекта «Жилье» к концу 2024 года ипотечный портфель банков должен вырасти с 7 до 20,8 трлн рублей. Чиновники считают, добиться такого серьезного роста числа ипотечных кредитов и одновременного снижения ставки можно с помощью однотраншевых ипотечных облигаций: банк продает закладные по кредитам «Дом.РФ — ипотечному агенту», а взамен получает облигации с поручительством Дом.РФ, объясняет газета «Ведомости».

Это, по мнению экспертов, позволит банкам снизить нагрузку на капитал и перераспределить риски. Кроме того, чиновники предлагают разрешить инвестировать в ипотечные облигации пенсионные накопления под Управлением Государственной управляющей компании ВЭБ.РФ, деньги госкомпаний и госкорпораций, а также накопления по военной ипотеке. Все это, как ожидается, позволит к 2024 году снизить ставки по ипотеке на 1-1,5%.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...