Суд решил судьбу актера Устинова

Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к одному году лишения свободы условно. Артист свою вину не признал.
«Мосгорсуд изменил приговор Павлу Устинову и назначил 1 год лишения свободы условно», — пишет telegram-канал Baza. Прокурор просил назначит Устинову 3,5 года условно. По словам Устинова, он «уважает сотрудников Росгвардии», но в своих действиях ничего противоправного не видит.
Актера Павла Устинова задержали 3 августа в Москве на несанкционированной акция. Тверской суд Москвы приговорил артиста к 3,5 годам колонии, признав его виновным в применении насилия против бойца ОМОНа Александра Лягина, которому вывихнули плечо. Устинова поддержали другие деятели искусства, в результате чего актера отпустили под подписку о невыезде, напоминают «Дни.ру». Лягин в Мосгорсуде заявил, что актера задержали из-за его возможной причастности к координации незаконного шествия.