На Урале у детдомовцев выманили миллионы, накопленные к 18-летию

Информацию о них получал мошенник, сам выросший в детдоме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор Александру Нечаеву и Павлу Белавину, которые выманивали у детдомовцев деньги, накопленные к 18-летию.

Первой жертвой мошенников в апреле 2017 года стал выпускник детдома, которому начислялась пенсия по потере кормильца. Злоумышленники убедили его, что у них деньги сохранятся лучше. «За дня до 18-летия сироты подсудимые привезли его в Нижний Тагила и поселили в съемную квартиру, — рассказала „URA.RU“ старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова. — В день совершеннолетия привезли его в банк, где тот снял со своего счета 250 тысяч рублей и передал подсудимым».

На следующий день история повторилась. Всего за несколько дней мошенники получили от детдомовца 918 тысяч рублей, а также перечислили себе 210 тысяч рублей через его мобильный банк на сотовом. В мае 2018 они повторили эту же схему с выпускником коррекционного детдома в Березовском (у него похищено 866 тыс. руб.). Проворачивать подобные аферы было несложно: Белавин сам в прошлом воспитанник детдома. Знакомые подсказывали ему, у кого из детей есть накопления и жилье.

Еще одной жертвой аферистов стал житель Нижнего Тагила, ведущий асоциальный образ жизни — у него за 500 тысяч и подержанный автомобиль они выкупили квартиру стоимостью свыше 1,2 млн рублей. По решению суда Нечаев приговорен к семи годам лишения свободы, Белавин — к 8,5 годам в колонии общего режима.