В интернете появилось видео с наказанием сестер Хачатурян за съеденные конфеты. Автором видеоролика и его главным комментатором является отец девушек.
На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», мужчина ругает дочерей за то, что они съели слишком много конфет. Повернуться к отцу боятся все трое девушек — за это Михаил Хачатурян ударяет одну из дочерей. «Это видео — еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян», — прокомментировал опубликованный фрагмент адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.
В июле 2018 года Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны после убийства своего 57-летнего отца. По версии следствия, они убили Михаила Хачатуряна из-за систематических издевательств с его стороны.
Ранее следственный комитет признал показания сестер Хачатурян правдивыми, пишет «Национальная служба новостей». Также в сети появилась переписка сестер Хачатурян с их отцом, в которой глава семьи угрожает им и пугает сексуальным насилием, напоминает телеканал 360.