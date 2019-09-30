Опубликована первая запись издевательств отца над сестрами Хачатурян. ВИДЕО

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Опубликованное видео демонстрирует отношения в семье ХачатурянФото: depositphotos.com

В интернете появилось видео с наказанием сестер Хачатурян за съеденные конфеты. Автором видеоролика и его главным комментатором является отец девушек.

На видео, опубликованном «Комсомольской правдой», мужчина ругает дочерей за то, что они съели слишком много конфет. Повернуться к отцу боятся все трое девушек — за это Михаил Хачатурян ударяет одну из дочерей. «Это видео — еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян», — прокомментировал опубликованный фрагмент адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

В июле 2018 года Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны после убийства своего 57-летнего отца. По версии следствия, они убили Михаила Хачатуряна из-за систематических издевательств с его стороны.

Ранее следственный комитет признал показания сестер Хачатурян правдивыми, пишет «Национальная служба новостей». Также в сети появилась переписка сестер Хачатурян с их отцом, в которой глава семьи угрожает им и пугает сексуальным насилием, напоминает телеканал 360.

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