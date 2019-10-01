Минфин придумал, как заставить олигархов платить налоги в России

Обеспеченных россиян хотят лишить еще одной лазейки по уходу от уплаты налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство финансов РФ решило вдвое сократить срок, необходимый для признания налоговым резидентом — со 183 до 90 дней. Граждан, которые проведут в стране именно столько времени в течение года, обяжут платить налоги в России. Резидентами также начнут считать тех, у кого в РФ есть недвижимость, бизнес и личные связи.

Соответствующее предложение содержится в проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на ближайшие три года, который Минфин направил в Госдуму. Согласно действующим правилам, гражданам достаточно провести в России менее 183 дней в году, чтобы не платить налоги, пишет РБК. Глава Минфина Антон Силуанов ранее признавал, что многие обеспеченные россияне пользуются этой лазейкой.

Теперь, если нововведение вступит в силу, человек будет признан налоговым резидентом, если он проведет в РФ 90 дней. Однако даже если предприниматель был в стране меньше трех месяцев, он все равно будет платить налоги в России при наличии недвижимости, бизнеса и личных контактов.

Ранее в беседе с «Национальной службой новостей» экономист Валентин Катасонов рассказал, что из-за несовершенной налоговой системы богатые и сверхбогатые россияне не платят налоги. По его мнению, некоторые проблемы в этой сфере могла бы решить прогрессивная шкала налогообложения.