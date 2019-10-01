Мать троих детей умерла после побоев от мужа в Златоусте Фото: depositphotos.com

В Златоусте во вторник хоронят 26-летнюю Светлану Сергееву, найденную в собственной квартире мертвой со следами побоев. Силовики говорят о смерти от сердечной недостаточности, родные покойной считают, что ее убил муж.

Как сообщила «URA.RU» депутата Заксобрания Челябинской области от этого округа Ольга Мухометьярова, она сомневается в версии силовиков о смерти Сергеевой от сердечной недостаточности.

«Ее родители говорят, что у нее на лице видны следы побоев, кровь во рту, синяки на шее. Соседи слышали выяснение отношений с мужем, как женщина кричала о помощи. Родственники, сестра, подруги говорят, что муж регулярно ее избивал. Силовики что-то недоговаривают. У женщины, которая родила троих детей, хорошее здоровье. Умереть от сердечного приступа ей сложно, но довести до сердечного приступа с помощью болевого синдрома, например, легко», — говорит депутат.

Прокурор Златоуста Евгений Шумихин добавил, что муж погибший сразу же был задержан в состоянии алкогольного опьянения, он не отрицает факт побоев, но уверяет, что не убивал жену. «По данным судмедэкспертизы, женщина умерла от сердечного приступа. Однако проверка продолжается, ее ведет следственный отдел. Мужчина проверяется на причастность к побоям. Процессуальное решение еще не принято. Проверка находится у нас на контроле», — заверил силовик.