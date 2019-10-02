На Ямале клиника не может найти врача на зарплату в 700 тысяч рублей

Стоматологическая клиника в Губкинском с начала июня не может найти подходящего специалиста Фото: Анна Серкова © URA.RU

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Стоматологическая клиника в Губкинском (ЯНАО) четыре месяца не может найти специалиста на зарплату до 700 тысяч рублей. Предложение о работе в медучреждении опубликовано на сайте Общероссийской базы вакансий.

Высокая зарплата будет формироваться из сочетания фиксированной ставки и процента от премий. Помимо высокого жалования, руководство клиники готово выделить специалисту жилье (в случае переезда из другого региона), предоставить социальный пакет, гибкий график работы, а также обучение за счет организации, в том числе за рубежом.

Несмотря на обещанные бонусы, клиника в Губкинском с начала июня не может найти подходящего специалиста. Это же подтвердили «URA.RU» в самом учреждении. «Особого желания [со стороны соискателей] даже на такую зарплату нет. За два месяца нам обратились не более пяти раз. Последнюю девушку мы очень долго вели, главврач ее даже одобрил, но она в итоге почему-то передумала и осталась в своем городе. Ее, возможно, смутил Крайний Север», — уточнил менеджер по персоналу клиники.

Отметим, что врачи и медработники с высшим образованием в России в среднем зарабатывают 79,2 тысячи рублей, тогда как на Ямале жалование в два раза выше — порядка 183 тысяч рублей. Цель повышения зарплат работников медучреждений является одной из основных задач нацпроекта «Здравоохранение».