Военный эксперт предрек провал «формуле Штайнмайера»

Конфликт в Донбассе не закончится после подписания «формулы Штайнмайера», считает эксперт Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Подписание Россией и Украиной «формулы Штайнмайера», регулирующей конфликт в Донбассе, не приведет к завершению войны в Донецкой и Луганской областях, поскольку в таком исходе не заинтересован Вашингтон. С таким мнением в беседе с «URA.RU» выступил военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

«С обеих сторон есть заинтересованные люди, которые разыгрывают и Минский формат, и „формулу Штайнмайера“, но все это — полная ерунда, потому что конфликт на Донбассе — оружие третьей стороны, Соединенных Штатов», — заметил эксперт. По его словам, сегодня очень популярно мнение о том, что для урегулирования конфликта в Донбассе сторонам нужно развести войска. Жилин считает эти разговоры пустыми: «Уже пять лет Украина отводит свои войска, но они почему-то все ближе и ближе к центру Донецка. А Россия все пять лет утирается и говорит, что нужно садиться за переговоры».

Военный обозреватель полагает, что подписание «формулы Штайнмайера» не принесет никаких плодов. Между Москвой и Киевом, как заверяет Жилин, накопилось чересчур много противоречий, и Украина стала слишком враждебно настроенной по отношению к РФ.

Ранее на встрече контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе представители Украины, России, ДНР, ЛНР и ОБСЕ подписали так называемую «формулу Штайнмайера», напоминает «Утро.ру» Соглашение подразумевает вступление в силу постоянного закона об особом статусе республик в день внеочередных выборов в этих республиках. Руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик отнеслось к подписанию с «осторожным оптимизмом», передает «Национальная служба новостей». Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего заявил, что взятые на себя Киевом обязательства говорят о том, что украинские власти готовы к политическому урегулированию.