Война вора Гули с врагами закончится гибелью одной из сторон

Борьба криминальных авторитетов всегда непредсказуема, отмечает эксперт Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Противостояние крупных криминальных авторитетов Бадри Когуашвили и Надира Салифова (Лоту Гули), вошедшее в финальную стадию, вероятнее всего, закончится смертью одного из них. Об этом «URA.RU» рассказал специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров.

По словам эксперта, в современных реалиях любой подобный конфликт способен обернуться кровопролитием. «Конечно, эта разборка может дойти и до крови, и до убийств. Сколько таких воров уже убивали?» — заметил Сидоров. При этом он подчеркнул, что каждое противостояние криминальных авторитетов всегда заканчивается по-разному, поэтому спрогнозировать итоги «воровской войны» практически невозможно. «Можно предсказать только обострение этой борьбы и выход ее на новые рубежи. Это общая тенденция для криминального мира», — пояснил специалист.

Сидоров обратил внимание на то, что отношения между российскими ворами в законе обострились после решения президента РФ Владимира Путина ужесточить наказание за ношение воровского титула. «Кто-то отказывается от титула, кто-то управляет кланом с зоны, кто-то уезжает за границу, чтобы управлять оттуда. На эти места, естественно, претендуют другие. И это дает новый этап воровской борьбы», — заключил Сидоров.

Ранее СМИ сообщили о том, что в противостоянии Салифова и Когуашвили наступила финальная стадия. Оба авторитета, по информации ряда изданий, готовятся к открытому конфликту. Когуашвили, в частности, пытается найти союзников в Европе, а Гули наращивает ресурсы.