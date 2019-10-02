Путин назвал большую ошибку США

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V Международный арктический форум в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Санкт-Петербург, портрет, путин владимир
Владимир Путин заявил, что доверие к доллару падаетФото: Владимир Андреев © URA.RU

Использование доллара в качестве политического оружия стало большой ошибкой США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.

«Мировые расчеты в долларах упали с 50% до 44%, доверие к этой валюте падает», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента. Глава государства надеется, что власти США перестанут использовать доллар в качестве инструмента давления на другие страны. По данным президента, более 72% расчетов с партнерами по ЕАЭС (Евразийский экономический союз) происходит в рублях.

Ранее Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и США. По его словам, Россия не сделала ни одного деструктивного шага в отношении США.

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