Путин назвал большую ошибку США

Владимир Путин заявил, что доверие к доллару падает
Использование доллара в качестве политического оружия стало большой ошибкой США. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на пленарной сессии Российской энергетической недели.
«Мировые расчеты в долларах упали с 50% до 44%, доверие к этой валюте падает», — сообщает ТАСС со ссылкой на слова президента. Глава государства надеется, что власти США перестанут использовать доллар в качестве инструмента давления на другие страны. По данным президента, более 72% расчетов с партнерами по ЕАЭС (Евразийский экономический союз) происходит в рублях.
Ранее Путин заявил, что надеется на улучшение отношений между Россией и США. По его словам, Россия не сделала ни одного деструктивного шага в отношении США.