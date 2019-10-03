Верховный муфтий Сирии отказался от визита в ХМАО, о котором просили в ФСБ

Шейх Ахмад Бадрэд-Дин Хассун не сможет рассказать югорчанам, как борются с радикальным исламом на его родине Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Верховный муфтий Сирии шейх Ахмад Бадрэд-Дин Хассун отказался от участия во «Всероссийском форуме национального единства», который пройдет в Ханты-Мансийске с 8 по 10 октября. Информацию подтвердили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«Как следует из официального письма, направленного в адрес правительства Югры, верховный муфтий не сможет принят участия в мероприятиях форума в связи с изменениями рабочего графика», — добавили в депсвязей.

При этом, в письме Хассун отметил, что «нет сомнений, что форум достигнет больших успехов благодаря вашему опыту и знаниям участников». По одной из версий, организаторами визита сирийского проповедника в Югру являются сотрудники ФСБ, которые ведут работу, направленную на подавление возможных экстремистских проявлений в ХМАО. По словам собеседника «URA.RU», главный исламский проповедник Сирии должен был рассказать, к чему приводит увлечение радикальными и запрещенными религиозными течениями.

«URA.RU» уже писало о прошлом визите шейха Хассуна в ХМАО. Глава сирийских суннитов приезжал Сургут, посетил Соборную мечеть, встретился с имамами и прихожанами, вместе с которыми совершил намаз.