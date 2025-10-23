Логотип РИА URA.RU
Экономика

Промышленность

Работник нефтяной компании из ХМАО отсудил почти миллион рублей за увольнение

23 октября 2025 в 08:20
Нефтяник из Нижневартовска отсудил миллион рублей у компании за увольнение

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд ХМАО заставил нефтесервисную компанию выплатить бывшему сотруднику почти миллион рублей за незаконное увольнение. Мастер по ремонту скважин из Нижневартовска отказался работать, потому что ему изменили условия договора и перевели в другое подразделение. Суд признал это нарушением.

«Суд постановил взыскать с компании в пользу старшего мастера по ремонту скважин 897 тысяч рублей 69 копеек за время вынужденного прогула. Нефтяник работал в Цехе текущего и капитального ремонта скважин в городе Нижневартовске, но компания создала новое структурное подразделение в на другой территории ХМАО и перевала работника, изменив условия договора. Нефтяник отказался переходить и был уволен», — говорится в определении суда.

Компания проводила реорганизацию и создала цех на другом месторождении. Мастер отказался переходить в новое подразделение, и его уволили по статье ТК РФ — «из-за отказа работника от продолжения работы в связи с изменением условий трудового договора». Суд установил, что компания незаконно изменила условия договора, фактически переведя работника в другой филиал без его согласия.

Нефтяник сначала подал в суд Нижневартовска. Тогда его восстановили на работе, выплатили 171,5 тысячи рублей зарплаты и 30 тысяч рублей за моральный вред. Но мастер подал апелляцию, потребовав также компенсацию за неиспользованный отпуск и выходное пособие. Суд встал на сторону работника.

Ранее URA.RU писало, что нефтяники ХМАО обратились в Путину из-за перевода на вахтовый метод работы. Компания решила перебросить бригады из-за с окращения объема работ.

Комментарии (1)
  • Тата
    23 октября 2025 20:01
    суд Нижневартовска опять продешевил 🧑‍⚖️ Как хорошо, что есть вышестоящие инстанции 😂
