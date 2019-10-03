Звезды российского кино и шоу-бизнеса записали видео в поддержку фигурантов «московского дела». Обращение под названием «Прямая речь» опубликовано на YouTube.
В записи ролика приняли участие актеры Александр Паль, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Артур Смольянинов, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, а также видеоблогер Данила Поперечный.
Все они рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела» от первого лица — актеры повторяют на камеру выступления на судебных заседаниях и интервью обвиняемых. «В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам „московского дела“ может только внимание общественности и СМИ», — говорится в подписи к видео.
«Московское дело», напомним, вызвало широкий общественный резонанс после того, как однин из его фигурантов, актер Павел Устинов, был осужден на 3,5 года за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии. Сторона обвинения считает, что во время несогласованного митинга в Москве 3 августа Уснинов оказал сопротивление силовику при попытке задержания, вывихнув ему плечо. Позже актера освободили из-под ареста.