02 октября 2019

Звезды российского кино записали видео в защиту фигурантов «московского дела». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Актеры заступились за фигурантов «московского дела»Фото: кадр из видео «Прямая речь»
новость из сюжета
Актер получил 3,5 года за травму росгвардейца

Звезды российского кино и шоу-бизнеса записали видео в поддержку фигурантов «московского дела». Обращение под названием «Прямая речь» опубликовано на YouTube.

В записи ролика приняли участие актеры Александр Паль, Павел Деревянко, Евгений Цыганов, Александр Яценко, Артур Смольянинов, Юрий Борисов, Александр Ильин-младший, Александр Горчилин, Никита Кукушкин, а также видеоблогер Данила Поперечный.

Все они рассказывают истории 11 фигурантов «московского дела» от первого лица — актеры повторяют на камеру выступления на судебных заседаниях и интервью обвиняемых. «В ситуации, когда ни конституция, ни адвокаты, ни здравый смысл не мешают суду выносить приговоры, несоизмеримые с реальностью, помочь фигурантам „московского дела“ может только внимание общественности и СМИ», — говорится в подписи к видео.

«Московское дело», напомним, вызвало широкий общественный резонанс после того, как однин из его фигурантов, актер Павел Устинов, был осужден на 3,5 года за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии. Сторона обвинения считает, что во время несогласованного митинга в Москве 3 августа Уснинов оказал сопротивление силовику при попытке задержания, вывихнув ему плечо. Позже актера освободили из-под ареста.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...