02 октября 2019
01 октября 2019

В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт, споттинг. Курган, трап
По словам источника, трап на ходу ударил авиалайнер (фото из архива)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В аэропорту Челябинска подвижный трап врезался в самолет. Об этом сообщил источник «URA.RU».

«При передвижении по летному полю самоходный трап ударил воздушное судно», — рассказал собеседник. По его словам, о пострадавших и повреждениях, которые получил самолет, ему неизвестно.

В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства подтвердили, что инцидент действительно имел место и пообещали дать комментарий позднее. «Сейчас уточняется время и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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