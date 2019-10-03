В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет

По словам источника, трап на ходу ударил авиалайнер (фото из архива)
В аэропорту Челябинска подвижный трап врезался в самолет. Об этом сообщил источник «URA.RU».
«При передвижении по летному полю самоходный трап ударил воздушное судно», — рассказал собеседник. По его словам, о пострадавших и повреждениях, которые получил самолет, ему неизвестно.
В пресс-службе аэропорта корреспонденту агентства подтвердили, что инцидент действительно имел место и пообещали дать комментарий позднее. «Сейчас уточняется время и обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.