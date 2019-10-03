США опять обидели российских дипломатов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги США, флаг сша
В сентябре власти США уже отказывали в выдаче виз российским дипломатамФото: unsplash.com

Российские дипломаты не смогут принять участие в форуме «Диалог Форт-Росс» из-за того, что им не выдали визы США. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что невыдача американских виз стала приобретать регулярный характер. «На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей министерства иностранных дел России на российско-американский форум „Диалог Форт-Росс“», — приводит ее слова ТАСС.

Представитель МИД подчеркнула, что цель форума — укрепление взаимопонимания и сотрудничества через дипломатию. Захарова предположила, что «кому-то в вашингтонских политических кругах» видимо эта цель не понравились.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обвинил США в развязывании «визовой войны», передает «Национальная служба новостей». Невыдача виз части российской делегации, направлявшейся на заседание Генсассамблеи ООН в Нью-Йорке, произошла в конце сентября.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...