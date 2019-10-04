Экс-совладелец «дочки» Utair требует десятки миллионов у банкротящегося перевозчика

Дочка Utair, занимавшаяся грузоперевозками, обанкротилась Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Бывший совладелец компании «ЮКейр» (обанкротившейся дочки Utair) Михаил Кутузов пытается отсудить у авиахолдинга 54,7 млн рублей. С этой целью он обратился с кассационной жалобой в Верховный суд России, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, ответчиками выступают сразу три компании холдинга: головная ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», АО «Ютэйр-вертолетные услуги» и АО «Ютэйр-инжиниринг». Михаил Кутузов требует компенсации за долю из дочерней компании Utair «ЮКейр», занимавшуюся ранее грузоперевозками. На момент его выхода из предприятия в компании началась процедура банкротства. В результате бывшему совладельцу не выдали причитающиеся за выход из фирмы выплаты.

Иск был подан Михаилом Кутузовым в тюменский арбитражный суд 6 июня 2019 года. В ходе его рассмотрения было принято решение о передаче дела в югорский арбитраж. Именно его истец пытается опротестовать уже три месяца в нескольких инстанциях. В авиакомпании Utair не ответили на запрос «URA.RU» по поводу данного иска.