Нарушение устава и исключения: два курганских политика стали «персонами нон грата» внутри КПРФ

Двух курганских коммунистов наказали за нарушение Устава Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Из регионального отделения КПРФ в Курганской области исключили лидера фракции в Притобольном округе Татьяну Кузьмину. Также под санкции попал член партии Анатолий Попов. Его исключили из состава областного комитета партии. Руководство партии считает, что оба коммуниста нарушили Устав. Об этом корреспондентке URA.RU сообщили источники из политических кругов Курганской области.

«Из КПРФ исключили Кузьмину. Попова исключили из состава обкома. Официально — из-за нарушений Устава КПРФ. Однако, большинство партийцев считают, что сказались их личные конфликты с лидером курганских коммунистов и депутатом Курганской областной думы Виктором Зыряновым», — рассказывают URA.RU источники.

Информация нашла подтверждение и в официальной группе партии в социальной сети «ВКонтакте». В посте указано, что вопрос об исключении Кузьминой и Попова поднимался на пленуме. В отношении Кузьминой сообщается, что она многократно нарушала Устав.

Продолжение после рекламы

Корреспондентка URA.RU попыталась получить комментарий от координатора курганского отделения КПРФ Виктора Зырянова. В разговоре с журналисткой он отметил, что не будет давать ответов, которые касаются внутренней жизни партии.