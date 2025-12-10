В Тюмени «старую» набережную соединят с новой
В следующем году компания продолжит благоустраивать участок у Профсоюзного моста
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени до конца декабря городскую набережную соединят с набережной у Речного порта. В следующем году участок у Профсоюзного моста продолжат благоустраивать. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника».
«До конца декабря мы откроем пешеходную дорожку, которая соединит этот участок с основной городской набережной. В следующем году с наступлением тепла работы в районе набережной Речного порта будут продолжены», — прокомментировали в компании.
Осенью со стороны Профсоюзного моста открыли новый участок набережной. Попасть в новый район можно со стороны улицы Причальная. Под мостом оборудованы площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Также для пешеходов открыты зоны отдыха и детский городок.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!