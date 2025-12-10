В Тюмени «старую» набережную соединят с новой

В следующем году компания продолжит благоустраивать участок у Профсоюзного моста Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени до конца декабря городскую набережную соединят с набережной у Речного порта. В следующем году участок у Профсоюзного моста продолжат благоустраивать. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника».

«До конца декабря мы откроем пешеходную дорожку, которая соединит этот участок с основной городской набережной. В следующем году с наступлением тепла работы в районе набережной Речного порта будут продолжены», — прокомментировали в компании.