В Тюмени «старую» набережную соединят с новой

В Тюмени участок у Речпорта соединят с городской набережной до конца декабря
10 декабря 2025 в 07:40
В следующем году компания продолжит благоустраивать участок у Профсоюзного моста

В следующем году компания продолжит благоустраивать участок у Профсоюзного моста

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени до конца декабря городскую набережную соединят с набережной у Речного порта. В следующем году участок у Профсоюзного моста продолжат благоустраивать. Об этом URA.RU рассказали представители компании «Брусника».

«До конца декабря мы откроем пешеходную дорожку, которая соединит этот участок с основной городской набережной. В следующем году с наступлением тепла работы в районе набережной Речного порта будут продолжены», — прокомментировали в компании.

Осенью со стороны Профсоюзного моста открыли новый участок набережной. Попасть в новый район можно со стороны улицы Причальная. Под мостом оборудованы площадки для мини-футбола, баскетбола и воркаута. Также для пешеходов открыты зоны отдыха и детский городок.

