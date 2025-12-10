Тюменцы теперь могут получать электронные рецепты на лекарства

Электронные рецепты обладают той же юридической силой, что и бумажные Фото: Екатерина Сычкова

Жители Тюменской области теперь могут получать электронные рецепты на лекарства в региональном приложении «Телемед‑72». Об этом сообщили в областном департаменте информатизации. Сервис уже работает, а приобрести препараты по электронному рецепту можно в пилотных аптеках региона.

«Электронные рецепты на лекарственные препараты, за исключением льготных, появляются в соответствующем разделе приложения сразу после оформления врачом. Чтобы получать электронные рецепты в „Телемед‑72“, нужно оформить согласие на приеме у врача», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Цифровой рецепт имеет ту же юридическую силу, что и бумажный бланк, выдаваемый медицинской организацией. Вместе с тем формат в мобильном приложении считается более удобным для пациента: документ постоянно доступен на телефоне и не может быть утерян.

