Для ямальцев ввели дополнительные рейсы по ключевому маршруту

Авиакомпания «Ямал» вводит дополнительные рейсы по направлению Салехард — Москва — Салехард. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе авиаперевозчика.
По официальным данным, рейсы по направлению Салехард — Москва — Салехард будут ежедневными. Вылет из столицы Ямала будет совершаться утром, а обратный рейс будет совершаться уже вечером. Данное расписание сохранится до 20 марта 2020 года. Также планируется, что с 1 ноября по 29 декабря по средам, пятницам и воскресеньям будут введены дополнительные рейсы. В эти дни вылет из Салехарда будет выполняться днем, а из Москвы — утром. «Норма бесплатного провоза багажа 20 кг», — говорится в сообщении.
Ранее «URA.RU» сообщало, что «Аэрофлот» отменил рейсы по ключевому маршруту для округа Салехард — Москва. По информации источников «URA.RU», власти пытаются решить этот вопрос с перевозчиком или найти другие авиакомпании, которые будут выполнять этот рейс. Уточнить, являются ли данные нововведения «Ямала» компенсацией ухода крупного перевозчика, не удалось. В окружном департаменте транспорта попросили время для подготовки ответа. В пресс-службе авиакомпании «Ямал» попросили отправить официальный запрос.
Объяснить ситуацию 5 октября может глава региона Дмитрий Артюхов, который коснется этой темы во время общения с ямальцами в прямом эфире в социальной сети Instagram.