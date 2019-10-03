02 октября 2019
01 октября 2019
30 сентября 2019

Глава Ямала готов откровенно поговорить с жителями. Среди тем — отмена ключевого авиарейса

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов, заместитель губернатора ЯНАО по экономике. Салехард, улыбка, портрет, артюхов дмитрий
Глава Ямала готовится к прямому эфируФото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава Ямала Дмитрий Артюхов вечером в субботу, 5 октября, выйдет в прямой эфир в своем аккаунте в Instagram. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Оставляйте комментарии к этому посту, присылайте вопросы в директ, жду ваших вопросов в эфире. До связи», — добавил глава региона.

По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, губернатор в прямом эфире среди прочего может затронуть две темы. Первая — закрытие детского сада «Мамонтенок» в Салехарде из-за трещин в здании. Вторая — отмена рейса «Аэрофлота» по ключевому маршруту Салехард — Москва. Агентство сообщало, что сейчас власти пытаются решить этот вопрос с перевозчиком или найти другие авиакомпании, которые будут выполнять этот рейс.

Губернатор Артюхов, напомним, активный пользователь соцсетей. У него есть странички в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках». Это уже не первый прямой эфир Артюхова, губернатор аналогичным образом общался с ямальцами 23 мая.

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