Глава Ямала Дмитрий Артюхов вечером в субботу, 5 октября, выйдет в прямой эфир в своем аккаунте в Instagram. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Оставляйте комментарии к этому посту, присылайте вопросы в директ, жду ваших вопросов в эфире. До связи», — добавил глава региона.
По данным источников «URA.RU», знакомых с ситуацией, губернатор в прямом эфире среди прочего может затронуть две темы. Первая — закрытие детского сада «Мамонтенок» в Салехарде из-за трещин в здании. Вторая — отмена рейса «Аэрофлота» по ключевому маршруту Салехард — Москва. Агентство сообщало, что сейчас власти пытаются решить этот вопрос с перевозчиком или найти другие авиакомпании, которые будут выполнять этот рейс.
Губернатор Артюхов, напомним, активный пользователь соцсетей. У него есть странички в Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассниках». Это уже не первый прямой эфир Артюхова, губернатор аналогичным образом общался с ямальцами 23 мая.