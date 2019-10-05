Военный эксперт: у России есть два преимущества в случае ядерного удара

Россия будет готова к ядерной атаке благодаря своим военным разработкам Фото: depositphotos.com

В случае ядерного удара по РФ руководство страны получит несколько десятков минут на принятие решения благодаря двум вещам — современным военным технологиям и нравственному, миролюбивому подходу командования. Такое мнение в беседе с «URA.RU» выразил военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.

«Мы сегодня обладаем теми высокими технологиями, которые применяются в создании современных образцов вооружения, и в этом уже ни у кого нет сомнений. По некоторым параметрам США серьезно отстают от нас. Но здесь заложены не только высокие технологии, но и нравственный потенциал нашего руководства. Мы стоим на миролюбивых позициях — а это важная сердцевина технологий, обеспечивающих национальную безопасность», — высказался Кошкин.

Военный эксперт призвал прислушиваться к словам президента Владимира Путина о том, что Россия способна отразить любую угрозу. «В эту формулировку и вкладываются эти десятки минут, о которых идет речь», — заключил собеседник агентства.

Ранее генерал-майор, начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил ВКС РФ Анатолий Нестечук заявил, что российское руководство будет иметь «несколько десятков минут» на принятие решения в случае ядерной атаки, напоминает «Пятый канал». По словам военного, многое зависит от того, откуда и что именно полетит в сторону России. Нестечук добавил, что для решения потребуется большая сила воли, уточняет RT.