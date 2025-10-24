В Херсонской области погибли двое жителей из-за обстрела ВСУ
24 октября 2025 в 13:33
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Херсонской области в результате обстрела ВСУ погибли двое мирных жителей в Алешках. Также в Горностаевке повреждена электроподстанция. Об этом сообщает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
