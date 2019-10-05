В РПЦ заявили об ошибках следствия по «московскому делу»

Русская православная церковь призвала уважать решение суда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Русской православной церкви призывают уважать решения суда по так называемому «московскому делу», однако признают, что следствие могло допустить существенные ошибки. Об этом заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Если люди обращают внимание на нечистоплотность или предвзятость следователей, на то, что очевидные для всех документальные свидетельства не приобщаются к делу, то это значит, что и в судебной системе, и в следственной системе есть такие изъяны, которые необходимо искоренять», — сказал священнослужитель эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24».

При этом Иларион подчеркнул, что РПЦ не может входить в детали приговоров людям, задержанным в ходе летних акций протеста в Москве. Митрополит призвал уважать решения суда и следствия.

«Московское дело» вызвало широкий общественный резонанс после того, как один из его фигурантов, актер Павел Устинов, был осужден на 3,5 года за причинение вреда здоровью сотрудника Росгвардии. Сторона обвинения считает, что во время несогласованного митинга в Москве 3 августа Уснинов оказал сопротивление силовику при попытке задержания, вывихнув ему плечо. Позже актера освободили из-под ареста, напоминает RT.