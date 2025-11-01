В Дагестане 10 детей попали в больницу с кишечной инфекцией
01 ноября 2025 в 17:43
В медицинское учреждение Дагестана поступили десять несовершеннолетних пациентов с острой кишечной инфекцией. Об этом информационному агентству ТАСС сообщили представители регионального Министерства здравоохранения. Источник в ведомстве подчеркнул, что здоровье госпитализированных детей находится в стабильном состоянии и не внушает медикам серьезных опасений.
