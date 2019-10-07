В Тбилиси суд готовится вынести приговор предполагаемым убийцам авторитета Эльшана Мамедова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

В Грузии суд в ближайшее время готовится заочно вынести приговор предполагаемым убийцам криминального авторитета Эльшана Мамедова (Эльшана Амирджанского), который считался одним из ближайших соратников вора в законе Гули (Надира Салифова). А вот расследование этого преступления в России неожиданно «застопорилось».

«По версии прокуратуры Грузии, Эльшан стал жертвой противостояния двух влиятельных азербайджанских кланов, ведущих многолетнюю войну за право контролировать оптовые поставки овощей и фруктов в Россию. В Грузии полагают, что убийство авторитета может быть связано с конфликтом между вором Гули и бизнесменом Ахмедовым», — отмечает « Коммерсант ». Среди фигурантов этого дела — брат ныне покойного авторитета Ровшана Ленкоранского и его помощник Искандер Гусейнов.

В итоге оба фигуранта были задержаны на улице Турку в Санкт-Петербурге, однако Россия отказалась экстрадировать их в Грузию. В августе 2019 года было завершено и российское следствие, обвиняемые и их защитники начали знакомиться с материалами. На этой стадии и разгорелся конфликт. Следствие попыталось через суды ограничить время ознакомления, полагая, что защита намеренно затягивает процедуру. Адвокаты, в свою очередь, обратились с жалобой к генпрокурору РФ Юрию Чайке.

Как писало «URA.RU», Мамедов, разыскивавшийся за совершенный в феврале 2016 года в Москве разбой, был расстрелян 15 сентября 2017 года в Грузии. 42-летнего бандита нашли возле ресторана «Маспиндзело» в Тбилиси, сидящим во внедорожнике Toyota Land Cruiser — и с тремя пулевыми ранениями головы. Мамедов ужинал в ресторане с Ильгамом Гаджиевым и другими приближенными вора Гули. Когда дело дошло до кофе и десерта, Мамедов внезапно встал и покинул компанию. Что побудило его выйти из ресторана и сесть в машину — неизвестно. Задержанный по горячим следам молодой азербайджанец, которого первоначально сочли киллером, оказался непричастным к убийству.