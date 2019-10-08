Председателя думы свердловского города судят за поездки за границу

Александр Карамышев начислял себе зарплату во время прогулов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении председателя думы Сысертского городского округа Александра Карамышева, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Следователи предполагают, что Карамышев в октябре и ноябре 2017 года находился за границей по делам, не связанным с осуществлением им своих служебных полномочий. «Он покинул свое рабочее место без оформления и предоставления документов, подтверждающих уважительность его отсутствия на рабочем месте», — сказано в пресс-релизе прокуратуры.

Когда Карамышев вернулся из поездки, он утвердил 2 табеля рабочего времени, в котором содержались заведомо ложные сведения о полной отработке в октябре—ноябре 2017 года. Также обвиняемый утвердил 4 незаконных платежных поручения о зачислении ему заработной платы на сумму свыше 53 тысяч рублей. «Своими действиями обвиняемый причинил бюджету муниципального образования Сысертского городского округа Свердловской области материальный ущерб на указанную сумму», — полагает следствие.

В июле «URA.RU» писало, что Сысертский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о досрочном прекращении полномочий Карамышева. Политик сообщил агентству, что намерен обжаловать решение суда.