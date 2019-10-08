Уральских школьников отправили в тубдиспансер из-за больного учителя

Детей, контактировавших с учителем, отправили на обследование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Скандал разгорелся в Нижнем Тагиле (Свердловская область) после того, как выяснилось, что учитель школы № 33 болен туберкулезом. Об этом сообщили «URA.RU» родители учеников

«У сына учитель химии был несколько дней в начале года, а потом он ушел на больничный. И тут сын сообщает, что их направили на обследование в тубдиспансер. Причем нас не оповестили», — рассказал «URA.RU» родитель ученика школы № 33.

Источник в управлении образования Нижнего Тагила рассказал «URA.RU», что педагог устроился на работу в этом учебном году, предоставив медкнижку и результат медосмотра за май. «У него кончался срок флюорографии 10 сентября, и его попросили пройти обследование. Там все и открылось, больше к урокам он допущен не был. До этого на протяжении недели он контактировал с детьми 8-11 классов», — рассказал инсайдер.

В школе подтвердили факт случившегося. «Туберкулезом заболел преподаватель, который проработал всего одну неделю — пришел к нам переводом, — пояснила „URA.RU“ Ирина Шосман, директор школы. — Это выяснилось, когда он планово прошел флюорографию. Мы сразу же отстранили его от занятий и начали предпринимать все меры — дезинфекцию помещений, обследование детей».

В министерстве здравоохранения Свердловской области заявили, что была нарушена инструкция. «Подтвердилось, что не было получено разрешение на обследование у родителей. Организована проверка», — прокомментировал пресс-секретарь областного минздрава Константин Шестаков.