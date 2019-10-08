В России вырос уровень серых зарплат

Несмотря на наличие программ экономического развития в субъектах РФ, уровень теневых зарплат растет. Об этом заявила заместитель руководителя ФНС России Светлана Бондарчук в ходе совещания в Саратове, посвященного реализации федеральной программы по легализации теневой зарплаты.
По данным Росстата и ФНС, в России наблюдается заметное превышение расходов над доходами. Также, отметила Бондарчук, говоря о предприятиях Приволжского федерального округа, темпы развития промышленного производства превышают среднероссийский уровень, но при этом темпы поступления НДФЛ и «зарплатных платежей» заметно отстают от темпов поступления иных налогов.
По словам Бондарчук, также на малых, средних и крупных предприятиях наблюдается уровень снижения зарплаты ниже прожиточного минимума, устанавливаемого органами власти субъектов. Все это, по словам замруководителя ФНС России, свидетельствует о том, что большая часть доходов россиян попадает в «серую» зону.
«В большинстве субъектов РФ разработаны и утверждены программы экономического развития региона. Но обеление экономики идет медленными темпами», — цитирует телеканал 360 заявление Светланы Бондарчук. По ее словам, эта проблема актуальна для всех регионов России.
Ранее в правительстве России заявили, что сумма «серых» зарплат в стране составляет около 10 трлн рублей ежегодно, напоминает «Национальная служба новостей».