Происшествия

Названа причина, почему задержали экс-мэра Ростова-на-Дону

Экс-главу Ростова-на-Дону обвиняют в нанесении ущерба в 47 млн рублей
24 октября 2025 в 18:19
Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвиняют в нанесении ущерба бюджету на 47 млн рублей

Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвиняют в нанесении ущерба бюджету на 47 млн рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Алексей Логвиненко, ранее занимавший пост главы администрации Ростова-на-Дону, привлекается к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, действия Логвиненко повлекли за собой ущерб городскому бюджету, который оценивается более чем в 47 миллионов рублей. О возбуждении дела сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации города Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Согласно информации СКР, бывший чиновник был задержан. В настоящий момент следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Алексей Логвиненко занимал пост главы администрации Ростова-на-Дону и был задержан ранее правоохранительными органами. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в превышении должностных полномочий, а следователи ходатайствуют об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

