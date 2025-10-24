Названа причина, почему задержали экс-мэра Ростова-на-Дону

Экс-главу администрации Ростова-на-Дону обвиняют в нанесении ущерба бюджету на 47 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Алексей Логвиненко, ранее занимавший пост главы администрации Ростова-на-Дону, привлекается к уголовной ответственности по обвинению в превышении должностных полномочий. Согласно данным следствия, действия Логвиненко повлекли за собой ущерб городскому бюджету, который оценивается более чем в 47 миллионов рублей. О возбуждении дела сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В 2020 году Логвиненко, являясь главой администрации города Ростова-на-Дону, вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате его противоправных действий бюджету города причинен ущерб на сумму более 47 млн рублей», — сообщила Петренко в официальном telegram-канале Следственного комитета РФ.

Согласно информации СКР, бывший чиновник был задержан. В настоящий момент следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Продолжение после рекламы