В России снизился возраст получения негосударственных пенсий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции, пенсия, старость
Получать негосударственную пенсию женщины смогут с 55 лет, мужчины — с 60 летФото: Pixabay
новость из сюжета
Пенсионная реформа в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста, необходимого для получения негосударственной пенсии. Так, теперь претендовать на выплаты могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мы приняли такое решение, поскольку клиенты негосударственных пенсионных фондов, которые заключили договоры после наступления 2019 года, находятся в неравных условиях с теми, кто сделал это ранее», — объяснил РБК соавтор законопроекта Петр Толстой. Таким образом, пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снижается до той планки, которая существовала до пенсионной реформы.

С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). Ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...