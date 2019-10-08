В России снизился возраст получения негосударственных пенсий

Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста, необходимого для получения негосударственной пенсии. Так, теперь претендовать на выплаты могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины старше 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
«Мы приняли такое решение, поскольку клиенты негосударственных пенсионных фондов, которые заключили договоры после наступления 2019 года, находятся в неравных условиях с теми, кто сделал это ранее», — объяснил РБК соавтор законопроекта Петр Толстой. Таким образом, пенсионный возраст для получателей негосударственных выплат снижается до той планки, которая существовала до пенсионной реформы.
С 1 января 2019 года в России была запущена пенсионная реформа. Она предполагает постепенное повышение пенсионного возраста для мужчин (65 лет) и женщин (60 лет). Ранее мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет, напоминает «Национальная служба новостей».