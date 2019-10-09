В Подмосковье украли мост через реку

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Фрагменты Краснознаменной группы. Екатеринбург, металлолом
Местные жители предполагают, что мост могли сдать на металлоломФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В подмосковном поселке Деденево неизвестные украли мост, соединявший железнодорожную станцию и жилые районы. По словам местных жителей, которые заметили, что мост разбирают, злоумышленники пообещали им установить новую конструкцию через несколько дней, но пропали.

Несколько дней назад неизвестные мужчины разобрали мост: демонтировали две большие трубы в основании, решетку между ними и перила по бокам, передает «Подмосковье сегодня». После этого они поместили конструкции в грузовик и уехали. «Случайным свидетелям они пообещали установить новый мост через пару дней», — рассказал местный житель.

По его словам, когда люди позвонили в администрацию, им посоветовали написать заявление о краже, поскольку мост не числится на балансе. Местные жители запомнили номер автомобиля. По их мнению, мост украли охотники за металлом. Сейчас горожане собирают подписи, после чего подадут заявление в полицию.

Ранее «URA.RU» писало о похожем инциденте на Среднем Урале. Власти предоставили жителям села Филькино под Серовом лодку, чтобы они могли переправляться на противоположный берег. В скором времени лодка пропала, и селяне остались без связи с цивилизацией.

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© Служба новостей «URA.RU»
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