В Подмосковье украли мост через реку

В подмосковном поселке Деденево неизвестные украли мост, соединявший железнодорожную станцию и жилые районы. По словам местных жителей, которые заметили, что мост разбирают, злоумышленники пообещали им установить новую конструкцию через несколько дней, но пропали.
Несколько дней назад неизвестные мужчины разобрали мост: демонтировали две большие трубы в основании, решетку между ними и перила по бокам, передает «Подмосковье сегодня». После этого они поместили конструкции в грузовик и уехали. «Случайным свидетелям они пообещали установить новый мост через пару дней», — рассказал местный житель.
По его словам, когда люди позвонили в администрацию, им посоветовали написать заявление о краже, поскольку мост не числится на балансе. Местные жители запомнили номер автомобиля. По их мнению, мост украли охотники за металлом. Сейчас горожане собирают подписи, после чего подадут заявление в полицию.
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