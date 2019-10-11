Курганскому кассиру выплатили зарплату 6000 рублей за месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Зауральца уволили из супермаркета «Метрополис» в селе Кетово Курганской области якобы из-за прогулов. Он уверен, что лишился работы из-за того, что работодатель не заметил электронный больничный. Об этом «URA.RU» рассказал бывший продавец супермаркета Андрей Сиухин. В компании заявляют, что работник ушел по собственному желанию.

«Меня рассчитали, выдали зарплату за сентябрь 6000 рублей. Работал два на два, до 22 часов. Работы много — и на кассе сидел, и товар выкладывал. Многие сотрудники уволились сами. Но больше всего возмущает, что уволили меня 7 октября, когда я находился на больничном с ребенком. Номер больничного я сразу же передал директору по телефону», — пояснил бывший кассир.

«Вранье. Никакого больничного не было. Он ушел по собственному желанию», — дала комментарий директор «Метрополиса» в Кетово Ольга Чернышова. По ее словам, Сиухин сказал, что жена занята на работе, а с детьми сидеть некому. «А зарплата такая — сколько наработал, столько и заплатили. Расчет он получил в тот же день. Кто работает, получает по 40 тысяч рублей», — сказала директор супермаркета.

«Работодатель не мог не видеть электронный листок нетрудоспособности, который выдан 3 октября. Система работает бесперебойно», — уточнили журналисту «URA.RU» в Курганском региональном отделении Фонда соцстрахования.

Сиухин не исключает, что может обратиться в трудовую инспекцию. По закону за увольнение работника на больничном работодателю грозит штраф до 50 тысяч рублей.