Выросло число жертв бойни в колледже в Керчи

Преподаватель умерла еще летом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В колледже в Керчи прогремел взрыв

В результате массового убийства в колледже Керчи, которое произошло в октябре 2018 года, погиб еще один человек. После продолжительного лечения скончалась педагог Ольга Николаевна Грищенко. преподававшая экономические дисциплины.

«Возраст все-таки, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась», — рассказал РИА «Новости» исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник. По его словам, похороны прошли еще летом, однако широкой общественности об этом не сообщали.

Студент Владислав Росляков 17 октября 2018 года взорвал бомбу в колледже, в котором учился. После этого он начал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. Ранения получили порядка 50 человек, а еще 15 студентов и пять сотрудников колледжа погибли. Росляков покончил с собой.