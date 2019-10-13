12 октября 2019

Российские туристы назвали самые скучные города Европы

© Служба новостей «URA.RU»
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В категорию скучных городов туристы отнесли Мюнхенunsplash.com

Самым скучным городом в Европе оказалась столица Финляндии Хельсинки. Об этом следует из опроса российских путешественников, который провели специалисты сервиса Aviasales. В исследовании приняли участие больше тысячи туристов.

Наиболее скучным городом для путешествий оказался Хельсинки, за него проголосовали 30% респондентов. Путешественникам не понравился климат и небольшое количество достопримечательностей. Второе место заняла столица Словакии. За Братиславу отдали свой голос 25% участников опроса. Туристы указали, что в городе неинтересные достопримечательности, невкусная еда и дорогие сувениры. «15% пожалели об отпуске в Карловых Варах, поскольку „город маленький и в нем мало развлечений“», — пишет РИА «Новости».

К скучным городам Европы путешественники также отнесли Мюнхен (Германия), Варшаву (Польша) и Пизу (Италия). На последних местах списка оказались Вильнюс и Минск. Туристы пожаловались, что в столице Литвы по вечерам нечем заняться, а в столице Белоруссии «отсутствует изюминка», уточняет деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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