13 декабря 2019

В России снизился уровень социального неравенства

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Индекс Джинни снизился на 1 процентный пунктФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Антироссийские санкции снизили уровень неравенства в доходах россиян. Об этом сообщается в статье экономиста Американского университета Армении Гаяне Барсегян для Института переходных экономик Банка Финляндии (BOFIT).

«Санкции и контрсанкции сократили на 1 п. п. неравенство в России, измеряемое индексом Джини», — сообщает «РБК» со ссылкой на статью Барсегян «Санкции и контрсанкции: Что они сделали?». Отмечается, что актуальный индекс для РФ после санкций составил 33%, а если бы их не было, то он бы составил порядка 34%. Чем выше неравенство в распределении доходов, тем больше коэффициент приближается к 1.

Свои выводы экономист объясняет тем, что санкции были направлены на «российскую элиту», а контрсанкции напротив поддержали местных сельхозрабочих.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил, что Евросоюз продлил экономические санкции в отношении России на следующие полгода, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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