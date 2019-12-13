На горевшем авианосце «Адмирал Кузнецов» найден погибший

На авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», где произошел пожар, найдено тело одного из погибших военных. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Военнослужащий контрактной службы погиб при борьбе за живучесть отсека и был обнаружен поисковой группой в одном из помещений», — уточнили РБК в пресс-службе Северного флота. Уточняется, что поиски еще одного пропавшего офицера продолжаются. По имеющейся информация, мужчина пропал после того, как спустился «к месту проведения сварочных работ для обеспечения безопасной эвакуации рабочих предприятия».
По факту возгорания на крейсере возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».
Утром 12 декабря в Мурманске на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Позже появилась видеозапись, на которую попало возгорание на авианосце. Также была названа предварительная причина возгорания на судне.